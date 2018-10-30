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На Украине зафиксировали уже семь случаев заболевания дифтерией

Общество

В 2017 году в стране никто не болел дифтерией

На Украине зафиксировали уже семь случаев заболевания дифтерией
Иллюстрация: Сэмюэль Люк Филдес. Врач. 1891

Киев, 30 октября 2018, 23:04 — REGNUM  За три квартала 2018 года на Украине зарегистрировали семь случаев заболевания дифтерией, сообщает 30 октября пресс-служба Центра общественного здоровья.

Согласно сообщению, в 2017 году на Украине не было ни одного случая заболевания дифтерией. Отмечается, что бороться с болезнью можно только при помощи вакцинации и ревакцинации. В Центре здоровья добавили, что во всех областях Украины есть в достаточном количестве вакцины против дифтерии.

Напомним, в 1991—1998 годах на Украине произошла эпидемия дифтерии, тогда заболели около 20 тыс. человек, из них почти 700 больных умерли. Причина эпидемии — низкий охват вакцинами населения.

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Вакцинация
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