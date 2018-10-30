Правительство Испании: Случаи педофилии не должны иметь срока давности

Мадрид, , 22:05 — REGNUM Испанское правительство предлагает сделать сексуальные преступления против несовершеннолетних не имеющими срока давности, сообщает сегодня, 30 октября, издание 20 minutos. При этом источники в правительственных кругах признаются, что окончательное решение на этот счет еще не принято. В настоящий момент обвинение в сексуальном использовании ребенка или подростка в Испании может быть предъявлено, пока жертве не исполнится 18 лет.

Кармен Кальво, вице-премьер Испании и министр по делам равенства, подтвердила в минувший понедельник, 29 октября, что правительство намерено внести изменения в уголовный кодекс страны. Это произошло в ходе визита испанского политика в Рим. На встрече с кардиналом Пьетро Паролином, госсекретарем Ватикана, Кальво заявила, что испанское правительство стремится лишить сексуальные преступления против детей и подростков срока давности.

Пока что проект будущего Закона о комплексной защите несовершеннолетних от насилия, разработанный экспертами в области права, психологии и педиатрии при участии неправительственных организаций, подразумевает продление срока давности до момента, когда жертве исполнится 50 лет. Однако источники издания, работавшие над проектом совместно с министерствами юстиции и здравоохранения, говорят, что обсуждается возможность изменить эту цифру на 30 лет.

Те же анонимные источники считают, что и без объявления сексуальных преступлений против несовершеннолетних не имеющими срока давности (что противоречит действующему уголовному кодексу) можно добиться того, чтобы на деле ни один из выявленных преступников не ушел от наказания — достаточно значительно поднять фигурирующую в законе возрастную планку.

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В ответ на заявление Кармен Кальво представитель Святого престола подчеркнул, что Ватикан разделяет беспокойство властей Испании и стремится к тому, чтобы жертвы насилия могли добиться правосудия, а подобные преступления в будущем удалось бы предотвратить.

Две недели назад Испанская епископальная конференция (CEE) объявила о создании комиссии, которая будет вести протокол действий церкви в случае обнаружения сексуального использования несовершеннолетних, а также возьмет на себя обязательство реагировать на насилие в адрес любого члена церковной общины.

Возглавил это начинание епископ Асторги Хуан Антонио Менендес, который сообщил о работе над изменением церковных постановлений ради большей безопасности испанских детей и подростков, а также более точного соответствия директивам Ватиканской комиссии по защите несовершеннолетних. Первое заседание комиссии состоялось 17 октября.