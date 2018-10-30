Суд США не стал переносить начало процесса над наркобароном «Коротышкой»

Нью-Йорк, США, , 19:42 — REGNUM Окружной суд в Нью-Йорке отклонил прошение об отсрочке суда над наркобароном Хоакином «Коротышкой» Гузманом, которого добивались его адвокаты для изучения большого количества документов дела, 30 октября передает агентство Reuters.

Согласно решению судьи Брайана Когана, суд стартует без отсрочек в понедельник 5 ноября.

«Никто не сможет изучить это дело так подробно, как хотелось бы», — считает судья Коган.

Тем не менее основные прения в ходе судебного разбирательства начнутся не ранее 13 ноября, что должно дать адвокатам «Коротышки» дополнительное время для изучения 14 тыс. страниц дела.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер мексиканского картеля «Синалоа» Хоакин Гузман, также известный как «Коротышка» (El Chapo), в 2016 году был арестован в Мексике и экстрадирован в США.

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