На Ямале кумовство стало причиной увольнения начальников

Салехард, , 19:13 — REGNUM Из администрации Тазовского района ЯНАО уволены чиновники за так называемое «кумовство». На этот раз родственники обнаружились в департаменте имущественных и земельных отношений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, что в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальные служащие, состоящие в близком родстве, не могут работать вместе, если один из них находится в непосредственном подчинении или подконтрольности у другого.

В администрации Тазовского района вопреки запрету в департаменте имущественных и земельных отношений на должности начальника отдела проходит службу гражданская супруга заместителя начальника ведомства. Кроме того, гражданский муж принимал участие в служебных поощрениях второй половины.

«Несмотря на то, что официально брак не зарегистрирован, с 2015 года они ведут совместное хозяйство, проживают в одной квартире, вместе выезжают в очередные отпуска и воспитывают общего несовершеннолетнего ребенка», — отмечают в прокуратуре ЯНАО.

С 25 октября 2018 года трудовые отношения с супругами администрация Тазовского района прекратила.

Ранее кумовство было обнаружено сотрудниками надзорного ведомства в службе судебных приставов по Тазовскому району. Заместитель отдела УФССП контролировала судебные производства в отношении фирм, которыми владеет её брат, а в одной из них, как сообщает прокуратура ЯНАО, должность генерального директора занимал ее муж. Женщине вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.

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