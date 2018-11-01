Транспортную проблему Петербурга надо решать серьезно: иначе уже не выйдет

Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Если не предпринимать решительных мер, то в ближайшие пять лет трассы Санкт-Петербурга станут жертвами гигантского транспортного коллапса. Впрочем, планы по предотвращению этого сценария уже существуют, осталось только их реализовать. О том, кто и как будет этим заниматься, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Карина Саввина.

Никакое строительство новых дорог не перекроет потребностей в шквальной автомобилизации города на Неве, превосходящей своими масштабами даже московскую. Так что выход всего лишь один — следует развивать общественный транспорт, повышая его качество и «трудоспособность». Глава петербургского комитета по транспорту Александр Головин считает, что с этой задачей можно справиться, если взяться за нее серьезно, — а несерьезно уже не получится, потому что других возможностей у города нет.

Двигаться в направлении победы над транспортным коллапсом следует, по мнению Головина, от простого к сложному. Не следует сразу массово что-либо запрещать или бездумно вводить выделенные полосы для общественного транспорта, которые зачастую игнорируются автомобилистами. Но комплексный подход, учитывающий и обновление парка общественного транспорта, и создание для автобусов, троллейбусов и трамваев благоприятных условий функционирования, — все это может уже через не такое большое время дать городу скоростной, удобный и, главное, предсказуемый транспорт.

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