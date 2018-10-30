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Мигранты в Италии: «китайская» Флоренция и «украинский» Неаполь

Общество

Il Sole 24 Ore изучило, мигранты из каких стран находятся в относительном большинстве в каждой из провинций страны

Рим, 30 октября 2018, 18:53 — REGNUM  Итальянское издание Il Sole 24 Ore во вторник, 30 октября, изучило, мигранты из каких стран находятся в относительном большинстве (среди общего числа мигрантов) в каждой из провинций страны.

Речь идет о тех 3 миллионах 700 тысячах иностранных граждан, которые, согласно данным национальной службы статистики, легально находятся в Италии, обладая разрешением на постоянное пребывание.

В 40% провинций Италии первенствуют граждане Албании. В частности, они находятся в большинстве среди мигрантов в Генуе, Сиене, Пизе и Перудже.

Второе место по числу провинций (35%) занимают граждане Марокко. Они в большинстве среди легальных мигрантов в Турине, Бергамо, Салерно, Болонье.

Выходцы из других стран отстают с большим отрывом. К примеру, граждане Украины находятся в относительном большинстве в одной провинции на севере страны и в четырех (расположенных рядом) центральных провинциях, южнее Рима, в том числе в Неаполе.

Граждане Молдавии находятся в относительном большинстве среди мигрантов Пармы, граждане Китая — во Флоренции и Прато, граждане Египта — в Милане, граждане Филиппин — в Риме и Кальяри.

Самым неожиданным итогом исследования можно назвать лидерство выходцев из США среди мигрантов в одной из провинций на северо-востоке страны, между Венецией и Больцано — Порденоне.

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Политическая жизнь Италии
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