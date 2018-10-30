Хэллоуин. Идите на шабаш, вас уже сосчитали!

Виктор Грибачев, , 18:29 — REGNUM

Демократия — это кассовые сборы. Большие кассовые сборы

Избирателям в который раз внушили, будто голос каждого из них способен решить судьбу Америки. Несогласных с этим посылом, правда, пока еще не загоняют пинками в кинозал для просмотра фильма «На трезвую голову», где герой Кевина Костнера вдрызг напивается и падает по дороге на избирательный участок. За него тайком голосует его восьмилетняя дочь, автомат регистрирует волеизъявление, но, поскольку машина не подключена к сети, то установить, кто получил этот — решающий — голос не представляется возможным. Детали опустим, посыл понятен: честный американец обязан дойти до участка в любом состоянии.

Получить большинство в Палате представителей и Сенате, понятное дело, хотят и республиканцы, и демократы. Первые, согласно лозунгу президента Дональда Трампа, чтобы идти вперед и «делать Америку снова великой». Вторые — дабы «вернуть страну к подлинным демократическим ценностям». В первую очередь — покончить с практикой «сексизма», как говорят, «безнаказанного мужского насилия над свободолюбивыми американками».

В сухом остатке, избирателям предстоит сделать сложный выбор между «хорошим» и «очень хорошим»: обе желающие «порулить» в Конгрессе партии благоразумно не обещают тягот, лишений, роста цен и безработицы. Как всегда, впрочем. Чтобы помочь американцам определиться, и демократы, и республиканцы собрали у тех же избирателей, по данным на середину октября, 4 миллиарда долларов в качестве пожертвований. Плата за туманные — абсолютно не обязательные для последующей реализации — посулы кандидатов в члены Палаты представителей и Сената, ликуют американские эксперты, побила все предыдущие кассовые сборы. Демократам, стращающим ужасами политики Дональда Трампа, жертвуют активнее. Однако сумма в четыре миллиарда впечатляет не очень сильно: на приобретение реквизита для празднования «Хэллоуина» в ночь на 1 ноября избиратели потратят более 9 миллиардов долларов.

Главнейшая разница между двумя этими великими событиями в том, что «Хэллоуин» теперь отмечают по правилам. А конкуренция демократов и республиканцев сегодня идет, как говаривал знакомый нашим кинозрителям качок Халк Хоган, под лозунгом «No holds barred», то бишь «В борьбе все средства хороши».

Нет, негром не рядись

Праздник, который отмечается вечером 31 октября, ассоциируется с ведьмами и колдунами, вся костюмированная нечисть ночью «Хэллоуина» свободно расхаживает по улицам городов и деревень. В нынешнем году список рекомендуемых одеяний подвергли строгой ревизии — в соответствии с политикой «всеобщей толерантности». Для начала, незадолго до праздника, показательно расправились с известной тележурналисткой канала Эн-Би-Си Мегин Келли: та заверила аудиторию в том, что белый американец имеет полное право нанести себе на лицо черный грим и стать «афроамериканцем» на «Хэллоуин». Ее мгновенно уволили, оправдания, что в юности телеведущей такое было дозволено, сочли махровым расизмом рабовладельцев. Заодно не ответили на заданный ею глупый вопрос: а что вы, ребята, будете делать с чернокожим, решившим изображать из себя белого в эту праздничную ночь?

Нынешний «Хэллоуин» — разминка перед выборами в Конгресс. Оба праздника — если голосование можно отнести к числу веселых событий… — обязаны пройти в строгих рамках политкорректности, толерантности. Чтобы не забыть: и мультикультурализма. Белым запрещены не только роли негров, строго не рекомендовано рядиться индейцами. Необходимо, как настоятельно советуют — или диктуют — всевозможные эксперты, прекратить глумиться над «верованиями и традициями» потомков тех, кого не так уж и давно почти полностью истребили гуманные европейские поселенцы. Носить мексиканские сомбреро и пончо также считается дурным вкусом. Белым женщинам не следует скрывать свою красоту хиджабами и никабами. Американец, нацепивший маску продюсера Харви Вайнштейна, рискует как минимум быть оплеванным представительницами лучшей половины человечества. Смельчаку, вышедшему на улицу в мундире солдата армии конфедератов-южан, доброхоты могут сделать лицо лилово-черным без использования грима.

Но поскольку Америка именует себя свободной страной, то, в зависимости от их партийных симпатий, гражданам разрешено рядиться в «ведьму Хиллари Клинтон» или «сексуального монстра Дональда Трампа». Быстро пересчитав на улицах и в барах эти персонажи, социологи поспешат с очередными прогнозами о результатах выборов.

Можно всё. Но только «ослам»

Цитировать «предчувствия» американских политологов всех рангов о шансах на победу демократов или республиканцев абсолютно бессмысленно. Денно и нощно сообщая публике, что рейтинг «партии ослов» выше рейтинга «партии слонов», они обязательно стелют соломку. Добавляют: при этом всё будет зависеть от голосов еще не определившихся со своими симпатиями, это 10 процентов избирателей, среди которых много женщин. От проворности Дональда Трампа, гастролирующего по стране с выступлениями в пользу республиканцев. От сумятицы в умах демократов, еще недавно осуждавших само существование таможенно-иммиграционной службы США, а теперь затихших перед угрозой «вползания» каравана беженцев из Латинской Америки на территорию страны.

При этом если проведение «Хэллоуина» пришлось регламентировать, то в случае с выборами в Конгресс, объявила Хиллари Клинтон, «вы не можете вести себя цивилизованно по отношению к партии, которая хочет уничтожить всё, за что выступаете вы, о чем вы печетесь». В переводе на понятный язык — «Демократы должны мочить республиканцев!».

Как недавно напомнили американцам, в шестидесятые годы речь у женщин должна была быть литературной, а голос — привлекательным. Сегодня Хиллари Клинтон владеет дежурной риторикой, умеет «зажигать» аудиторию речекряком на тему величия американской демократии и необходимости ее внедрения повсюду, включая необитаемые острова. Адресат не сильно меняется, на президентских выборах она рассчитывала, прежде всего, на «сбросивших ярмо сексизма» избирателей-женщин. Два года назад те успешно «прокатили» ее на президентских выборах, однако и сегодня она призывает их восстать за свои попранные — на работе, дома и на улице — права. По твердому убеждению демократов, за них должны отдать свои голоса женщины — кроме тех, которые сейчас всё громче требуют прекратить голословно обвинять их мужей в изнасилованиях «на стороне». Представители сексуальных меньшинств — на прошлых президентских выборах более двух третей от общих 5 процентов «нетрадиционных» избирателей поддержали Хиллари Клинтон. Негров — ей отдали голоса 88 процентов «афроамериканцев», по 65 процентов избирателей-«латинос» и натурализованных выходцев из азиатских стран.

Задача «партии ослов» донельзя примитивна: доказать всем «обиженным» категориям избирателей, что при Дональде Трампе в Белом доме и республиканском большинстве в обеих палатах Конгресса они станут абсолютно бесправными. Особую любовь демократы испытывают к сексуальным меньшинствам, на выборные должности различных уровней от их партии баллотируется не меньше 40 трансгендеров. Вопрос, куда же им деваться при жестоких республиканцах — риторический, Дональд Трамп не оставил попыток запретить трансгендерам служить в армии, остается только «гражданка». Сразу после своего избрания, говоря о своем отношении к однополым бракам, глава государства деликатно объявил: «Эти вопросы уже решены, и для меня это нормально». Демократы и секс-меньшинства внесли его заявление в список, по их уверениям, лживых президентских сентенций, счет которых растет каждодневно.

…А «Хэллоуин» оставим американцам

«Наш президент — гомофоб!» — этот вердикт «партии ослов» в нынешней Америке звучит куда страшнее обвинений Дональда Трампа в «связях с русскими». Как зло пошутил автор английского издания «Тамп», недавно нашелся смелый мужчина, решивший выйти на «Парад гордости гетеросексуалов». Он долго опасался продемонстрировать свою сексуальную ориентацию, боясь дискриминации на работе, однако, не в силах более сдерживать своего восхищения красивыми женщинами, рискнул. Так что, если найдется лет через десять в Соединенных Штатах подобный камикадзе, то защитить от разъяренной толпы гомосексуалистов его смогут только женщины. На полицию, национальную гвардию и спецназ, где большинство сотрудников мужчины, особой надежды уже не будет.

Дональд Трамп всегда отвечал, и не лез за словом в карман, именуя демократов «сумасшедшими», «злом», «не-американцами», подозревая их в «изменнических настроениях». Зато работающие на «партию ослов» крупнейшие американские газеты и телеканалы пичкали сограждан мнениями медицинских светил со звонкими титулами. Они охотно — заочно — диагностировали у Дональда Трампа идиотизм, шизофрению, социопатию и такие мудреные психические отклонения, о которых сограждане эскулапов ранее и слыхом не слыхивали. Традиционными ярлыками «расиста», «нациста» и «женоненавистника» демократы обвесили президента сразу после его победы. Последнее убийственное свидетельство негуманной политики республиканцев — рост на 1,1 процента преждевременных родов у женщин-иммигранток, случившийся после победы Дональда Трампа. Подсчеты предали гласности вовремя, аккурат к выборам в Конгресс…

По сей день демократы не могут решить лишь одну маленькую проблему. Она заключается в личности президента. Похоже, когда-то глава государства твердо заучил слова героя фильма «Унесенные ветром», вышедшем в 1939 году: «Если честно, моя дорогая, мне наплевать». При столь несерьезном отношении к своим противникам Дональд Трамп пережил даже наведенную на него ночью 21 октября порчу ведьм. На него не подействовало и заклинание, давно тиражируемое в интернете «магическим мыслителем» Майклом Хьюзом: «Должно совершаться каждую полночь убывающего месяца, пока он (Дональд Трамп) не будет изгнан из Белого дома». Компонентов для обряда много, главный — фото президента в «неприглядном виде».

Экзорцисты и заклинатели всех мастей оказались бессильны, Дональд Трамп, по свидетельству знающих его людей, даже питается «фастфудом» из «Макдональдса» — чтобы его не отравили. Кроме 2 430 калорий в его стандартном заказе — два «Биг Мака», два «Филе-о-фиш» и большой шоколадный «шейк» — яда не содержится. Так что у американских шаманов от партии демократов нет никаких шансов подсыпать сушеных мухоморов в президентские деликатесы. Данных о том, практикуются ли они на рядовых республиканцах, нет.

Собственно, дошедшим до склок «а-ля коммунальная кухня» партиям не следует переживать за исход промежуточных выборов в Конгресс. Их результаты уже известны, но — только Москве, заверяют специалисты, отвечающие за работу системы подсчета голосов. Ничего нового, как всегда, эти русские хакеры контролируют все компьютеры Америки, поэтому победит партия «ставленника России», то есть Дональда Трампа.

Что ж, надо будет сегодня осведомиться у знакомого «айтишника» насчет итогов выборов в американский Конгресс. Не удивлюсь, если он сообщит о победе партии Хиллари Клинтон с разгромным счетом. Никто ведь не хотел прислушиваться к республиканцам вообще и к Дональду Трампу в частности, когда те рвали на себе рубаху, уверяя, что именно Хиллари есть тот самый русский агент, который планирует уничтожить демократию в стране. Конечно, предвыборная кампания в Америке полностью укладывается в известное выражение «пожар в бардаке», но и за это, по уверениям демократической партии, полную ответственность несет Москва.

Дело осталось за малым: перенести голосование в Россию. «Хэллоуин» оставим американцам, жестоко лишать их последних радостей.