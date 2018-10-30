В Курске два частных детсада закрыли за антисанитарию

Курск, , 18:26 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Курской области через суды добилось приостановки деятельности двух частных детских садов и одной дошкольной группы. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 29 октября.

Всего в 2018 году проверки провели в 55 детсадах и двух дошкольных группах при школах Курской области. Было выявлено и пресечено более 300 нарушений санитарных норм и правил. 106 руководителей и работников, допустивших нарушения, были оштрафованы на общую сумму около 303 тысяч рублей.

Проверки проводились с применением лабораторно-инструментальных исследований: исследовались пробы питьевой воды, пробы продуктов на микробиологические показатели, пробы обедов на калорийность, пробы витаминизацию, смывы с чистой посуды и оборудования, а также замеры микроклимата и уровней искусственной освещённости.

Три материала проверок были переданы в суды, которые приостановили эксплуатацию двух частных детских садов, функционирующих с нарушениями санитарного законодательства, и одной группы ДОО, которая нуждалась в ремонте.