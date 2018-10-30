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Учредитель челябинского «Речелстроя» возместил дольщикам 172 млн рублей

Общество

Расследование уголовного дела подходит к концу

Челябинск, 30 октября 2018, 17:34 — REGNUM  В Челябинске учредитель компании «Речелстрой» и депутат городской думы Андрей Пязок возместил дольщикам ущерб на сумму более 172 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

По данным следствия, расследование уголовного дела уже подходит к концу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сих пор не достроено восемь домов. Жилья ждут порядка 800 человек. Часть домов была сдана «Речелстроем» ранее. Но в 2016 году строительство остановилось.

Дольщики добились внимания губернатора Бориса Дубровского и президента России Владимира Путина. Осенью 2017 года Андрей Пязок был задержан и арестован. Тем временем компания «Западный луч» завершила строительство нескольких домов.

В июне 2018 года Пязок был освобождён под залог. С ходатайством об изменении меры пресечения выступили следователи.

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Проблемы долевого строительства жилья
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