В шаге от новой аномалии: как в Москве встретили первый снег — фоторепортаж

Москва, , 23:29 — REGNUM Москвичи встретили первый в сезоне снег. В ночь на 30 октября в столице прошел снег с дождем и температура воздуха приблизилась к зимним показателям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на внезапно побелевшие улицы, теплую одежду москвичи снимут уже через сутки. По прогнозам Гидрометцентра России, уже к четвергу 1 ноября температура воздуха в городе поднимется до 6…8° выше нуля, а со 2 ноября и как минимум до конца календарной недели в Москве ожидают до 10…11° тепла.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве усиливается влияние солнечного антициклона из Скандинавии, поэтому краткое похолодание быстро сменится теплыми солнечными днями, соответствующими погодным показателям, характерным для середины октября.

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