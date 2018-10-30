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В шаге от новой аномалии: как в Москве встретили первый снег — фоторепортаж

Общество

Несмотря на внезапно побелевшие улицы, теплую одежду москвичи снимут уже через сутки

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В шаге от новой аномалии: как в Москве встретили первый снег — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Первый снег в Москве

Москва, 30 октября 2018, 23:29 — REGNUM  Москвичи встретили первый в сезоне снег. В ночь на 30 октября в столице прошел снег с дождем и температура воздуха приблизилась к зимним показателям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Музей-заповедник Царицыно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Музей-заповедник Царицыно
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Москвичи утепляются
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москвичи утепляются
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В этом году снег в Москве выпал достойно поздно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В этом году снег в Москве выпал достойно поздно
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Музей-заповедник Царицыно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Музей-заповедник Царицыно
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Музей-заповедник Царицыно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Музей-заповедник Царицыно

Несмотря на внезапно побелевшие улицы, теплую одежду москвичи снимут уже через сутки. По прогнозам Гидрометцентра России, уже к четвергу 1 ноября температура воздуха в городе поднимется до 6…8° выше нуля, а со 2 ноября и как минимум до конца календарной недели в Москве ожидают до 10…11° тепла.

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Первый снег в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Первый снег в Москве
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Осень в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Осень в Москве
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Первый снег в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Первый снег в Москве
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Первый снег в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Первый снег в Москве
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Скоро зима
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Скоро зима

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве усиливается влияние солнечного антициклона из Скандинавии, поэтому краткое похолодание быстро сменится теплыми солнечными днями, соответствующими погодным показателям, характерным для середины октября.

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Снега на земле пока совсем немного
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Снега на земле пока совсем немного
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Снегом слегка припорошило землю
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Снегом слегка припорошило землю
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Холодно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Холодно
19
На деревьях еще есть листва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На деревьях еще есть листва
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Осень в Москве выдалась очень теплой
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Осень в Москве выдалась очень теплой
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Первый снег в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Первый снег в Москве
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Царицынский парк
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Царицынский парк

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики пообещали москвичам «середину октября»

regnum author Дарья Антонова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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