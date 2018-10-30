Учёный: сброс канализации в Чёрное море — неконтролируемый

Симферополь, , 17:15 — REGNUM Неконтролируемый сброс канализационных стоков в Чёрное море существенно ухудшает экологическую обстановку в регионе. Такое мнение 30 октября на пресс-конференции в Симферополе высказал ведущий научный сотрудник Института морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН Александр Болтачев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В стоки поступает или вообще неочищенная вода, или условно очищенная. Также большой проблемой является браконьерство и подводная добыча песка. И их нужно решать как можно быстрее», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, Главгосэкспертиза одобрила технико-экономическое обоснование очистных сооружений Коктебеля, которые должны построить в курортном посёлке до 2020 года. Рекомендованная сметная стоимость объекта составляет 1 млрд 377 млн руб. Летом 2017 года глава РК Сергей Аксёнов заявил, что реконструкция одного из 26 канализационных очистных сооружений полуострова, большая часть которых находится в прибрежных посёлках и городах, стоит от 17 до 22 млрд рублей.

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