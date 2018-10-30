В Поволжье прирост населения наблюдается только в Татарии

Казань, , 17:14 — REGNUM Татария является единственным регионом Приволжского федерального округа, где фиксируется естественный прирост населения. Об этом заявил глава минздрава республики Марат Садыков, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Ссылаясь на данные Росстата, министр отметил, что за девять месяцев в республике родились 34 994 ребенка. При этом показатель смертности составил 34 017 человек. Таким образом, естественный прирост населения республики составил 977 граждан.

Глава минздрава добавил, что по показателю смертности республика находится на 25-м месте среди всех российских регионов.

«За девять месяцев, по информации Росстата, у нас смертность самая низкая в Приволжском федеральном округе — составляет 11,7 (на 1 тыс. населения). Мы занимаем 25-е место в Российской Федерации по этому показателю», — заключил министр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам января-июля 2018 года население Приволжского федерального округа сократилось на 55 317 человек. Ни в одном из субъектов ПФО в указанном периоде не наблюдался естественный прирост населения. При этом в Татарии из всех регионов Поволжья зафиксирован самый низкий показатель естественной убыли населения — 101 человек.

В то же время за указанный период в республике отмечен миграционный прирост — он составил 1 620 человек.

В 2017 году рождаемость в Поволжье сократилась, смертность — увеличилась. При этом убыль населения выросла в 2,7 раза. Из регионов округа в прошлом году прирост населения обеспечила только Татария.

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