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В Дагестане состоялся суд по делу массового отравления людей в кафе

Общество

Деятельность одного из учреждений приостановлена на 90 дней

Махачкала, 30 октября 2018, 16:59 — REGNUM  В столице Дагестана судом на три месяца приостановлена деятельность одного из учреждений сети кафе «Терем» после массового отравления людей. Причиной санкций стало нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, что с 23 октября с признаками кишечной инфекции в Махачкале были госпитализированы 64 человек, среди которых 12 детей. Тяжелых случаев специалистами не зарегистрировано, жизни пациентов ничего не угрожает.

Причиной массового отравления, по предварительным данным, стало употребление блюд из курицы в кафе «Терем». На данном этапе проводится эпидемиологическое расследование для установления окончательных причин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, специалистами Роспотребнадзора Дагестана были выявлены многочисленные нарушения в работе двух заведений данной сети. По итогам проверки в Федеральный суд Ленинского района города был направлен протокол о временном запрете деятельности заведения.

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Массовые пищевые отравления
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