Брянску выделено 2 млрд рублей на строительство Дворца единоборств

Брянск, , 17:01 — REGNUM Из федерального бюджета будет выделено 2 млрд рублей на строительство Дворца единоборств в Брянске. Как сообщила 30 октября пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Богомаза, решение уже принято в правительстве РФ. Деньги поступят в область в течение трёх лет.

«Вопрос с выделением из федерального бюджета 2 млрд рублей на строительство Дворца единоборств уже положительно решен, данная сумма будет выплачена нашему региону в течение трех лет», — сказал Александр Богомаз.

Как сообщила газета «Комсомольская правда — Брянск», строительство может начаться уже в 2019 году. Деньги будут поступать частями. Так, сначала область получит дважды по 600 млн рублей. А после — 800 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство Дворца единоборств обсуждалось на встрече губернатора Александра Богомаза и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в сентябре 2018 года. Тогда было известно, что в регионе уже подготовили проектно-сметную документацию. Также чиновники получили положительное заключение государственной экспертизы.

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