1,6 тыс. жителей Кубани получили выплаты после наводнения

Туапсинский район, Краснодарский край, , 16:46 — REGNUM 1,6 тысячи жителей Краснодарского края, пострадавших в результате наводнения в регионе 24−25 октября, получили выплаты. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба краевой администрации. В числе пострадавших — жители Туапсинского и Апшеронского районов, а также Сочи.

По информации министерства труда и социального развития Краснодарского края, на 30 октября единовременную материальную помощь и компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества получили 1636 человек. Всего выплачено около 63 млн рублей.

Отметим, что ранее оценочными комиссиями пострадавшими от наводнения было признано 2 тыс. 501 домовладение, с 6 тыс. 528 проживающими.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в результате ливневых дождей в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи оказались затоплены дома, дороги, разрушены объекты инфраструктуры, десятки поездов были задержаны. Погибли шесть человек, более 20 — госпитализированы. Полностью восстановить энергоснабжение в регионе удалось лишь к 30 октября.

На выплаты пострадавшим в регионе зарезервирован миллиард рублей. При этом ранее глава региона Вениамин Кондратьев выступил с предложением законодательно обязать жителей страховать дома, построенные в зоне затопления.