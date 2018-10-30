Пользователей Twitter возмутил очередной случай осуждения телесности в сети

Канберра, , 17:01 — REGNUM Австралийская комедийная актриса и блогер Селесте Барбер обнаружила, что её фотографии использовали в рекламе средств для похудения. Девушка обратилась к представителям компании в Twitter и обвинила их в бодишейминге (публичном осуждении любых проявлений отличительных черт человека от глянцевых стандартов).

О рекламе Селесте рассказала поклонница. Она сделала скриншот рекламы, на одной части которой использованы шуточные фотографии актрисы, а на второй — снимки стройной модели. Фото Барбер рекламщики использовали для изображения полных людей, якобы не использовавших средство для похудения.

https://twitter.com/ape1ton/status/1054237448455229440

После этого Селесте обратилась к представителям компании, незаконно использовавшим её фотографии, и заявила, что они не могут брать её снимки, особенно для рекламы продуктов, которые осуждают тела других людей. Подписчики Селесте поддержали актрису и присоединилась к её обращению.

Полные знаменитости не впервые оказываются втянутыми в рекламные кампании против своей воли. Например, ранее разработчики мобильного приложения Pip Сam Photo Maker использовали фотографии моделей plus-size без их разрешения, чтобы прорекламировать свой продукт и показать пользователям все доступные функции, в том числе подгон фигуры под «общепринятый» стандарт.

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