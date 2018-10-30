«Заказ на уничтожение РПЦ»: патриарх мобилизует православное сообщество

Москва, , 16:30 — REGNUM Патриарх Кирилл старается мобилизовать православное сообщество, причем не только в России, и, кроме того, хочет укрепить верующих на Украине, напоминая им, что они борются не только за себя, но и за всё православие, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 30 октября, религиовед Роман Лункин, комментируя заявление главы РПЦ о причинах действий Константинопольского патриарха Варфоломея на Украине.

Как сообщалось ранее, патриарх Кирилл на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово» заявил, что действия Константинополя на Украине объясняется «глобальным заказом на разрушение острова свободы, коим является Русская православная церковь».

Это не борьба за юрисдикцию, а борьба «за разрушение единственной мощной православной силы в мире», свободной «от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей», сказал патриарх. Трагедия Украины выходит за границы политического поля и имеет «мистическое измерение», добавил глава РПЦ.

«Своим заявлением патриарх прежде всего хочет мобилизовать православное сообщество, и не только в России. Для этого он и обобщает ситуацию, отмечая, что конфликт вышел за границы Украины.

Глава РПЦ вписывает действия Константинополя в общие рамки гибридной войны Запада и России. Он отмечает, что Русская православная церковь сохраняет свою идентичность, которая противостоит либеральному миру с его поврежденной моральной культурой и потому является помехой на пути либеральной глобализации.

Кроме того, патриарх своим заявлением хочет укрепить верующих на Украине. Он говорит им, что они борются не только за себя и не только за свою церковь. Они отстаивают базовые православные ценности.

Что касается вероятного развития ситуации на Украине, то можно констатировать, что блицкриг, на который рассчитывали в Константинополе и в администрации президента Украины, провалился. Они рассчитывали на переход в новую структуру значительного количества представителей духовенства, но этого не произошло.

При этом Порошенко подает нынешнюю ситуацию как полную победу. Вероятно, новая структура будет создаваться на базе одного только «Киевского патриархата», потому что перспективы объединения раскольников между собой весьма призрачны. Таким образом на Украине будут действовать две единые поместные церкви, одна действительная, другая — санкционированная Константинополем.

Две эти структуры будут вести церковно-политическую борьбу за влияние. И можно предполагать, что после президентских выборов на Украине новые власти будут поддерживать отношения с обеими структурами. Перед выборами Порошенко полагает выгодным для себя раскалывать общество. Но долго держать его в таком состоянии было бы крайне опасным», — отметил Лункин.