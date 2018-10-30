«Уволить»: в алтайской аптеке фармацевты издевались над пожилым мужчиной

Барнаул, , 16:27 — REGNUM В сети распространяется видео из Алтайского края, на котором две сотрудницы аптеки издеваются над пожилым мужчиной. Пока одна снимает на камеру, вторая фармацевт брызгает в мужчину освежителем воздуха, утверждая, что это духи «Коко Шанель».

https://twitter.com/shchukaFSO/status/1057239461669584896

Как и следовало ожидать, пользователи крайне негативно отнеслись к подобному поведению работниц аптеки. Юзеры предположили, что от пожилого мужчины могло плохо пахнуть, и пришли к выводу, что это не повод для издевательств, поэтому сотрудниц нужно уволить.

«Как фармацевты они должны понимать, что старое тело неприятно пахнет из-за болезней. И он, может, к тому же одинок и самостоятельно ему сложно водные процедуры производить. Этих дур-кур надо уволить, оштрафовать и пусть они волонтёрами к деду ходят, ухаживают и моют», — считает Любовь.

«На этот балончик посадить и уволить», — заключил Шамиль.

Впрочем, нашлись и те, кто оправдывают действия фармацевтов. По их мнению, мужчина должен «соблюдать правила приличия» и «не отпугивать покупателей».

«Чем все так не довольны? Сел бы такой рядом с вами в общественном транспорте, первые бы начали орать, чтобы он свалил. Живя в обществе, будь добр, соблюдай правила приличия», — пишет Рамзан И.

«Поди тот вечно к ним приходил, полгода не мылся и вонял сидел, покупателей отпугивал», — решил Петр Б.

По данным телеканала НТВ, работниц аптеки уже нашли, заставили написать объяснительные и лишили премии. Кроме того, роликом заинтересовались правоохранительные органы. Позднее выяснилось, что пожилой мужчина приходится двоюродным дедом одной из фармацевтов.

К сожалению, подобные случаи издевательств над беззащитными людьми случаются регулярно. Так, в середине октября санитары психиатрической больницы в Челябинской области предположительно издевались над пожилым пациентом, бросая в него тапки и пиная. Всё действо также записывали на камеру.

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