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Власти Италии раздадут земельные участки многодетным семьям

Общество

Такими мерами правительство намерено улучшать демографию

Рим, 30 октября 2018, 15:55 — REGNUM  Правительство Италии будет бесплатно предоставлять многодетным семьям земельные участки на срок 20 лет и более, сообщает информагентство Askanews во вторник, 30 октября.

Проект бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года предполагает выделение на эти цели половины принадлежащих государству и не используемых земель сельхозназначения.

Земельные участки смогут получить молодые семьи, в которых третий ребенок родится в 2019—2021 годах.

Также эти семьи, если у них нет иной собственности, смогут получить ипотечный кредит по нулевой ставке на 20 лет в объеме до 200 тысяч евро на приобретение жилья в непосредственной близости от полученного участка.

В пояснительной записке к проекту бюджета сказано, что такими мерами правительство намерено улучшать демографическую ситуацию. В бюджете по этой программе зарезервированы 20 млн евро на ближайшие два года.

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