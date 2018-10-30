В Ярославской области на уборку дорог зимой выйдет более 750 единиц техники

Ярославль, , 15:54 — REGNUM «Ярдормост» планирует использовать при проведении работ 753 единицы техники, часть приобретена в этом году: это 12 комбинированных дорожных машин и 4 автогрейдера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

«На сегодняшний день регион обеспечен необходимой техникой и материалами для обработки трасс. «Ярдормост» успешно выполнял работы по содержанию региональной сети дорог в 2015, 2016 и 2017 годах. У предприятия 12 филиалов в муниципальных районах», — подчеркнул директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев.

Евгений Моисеев добавил, что в связи с понижением температуры ниже нуля в ночные часы обстановка на дорогах стала более сложной. Он призвал водителей быть внимательнее, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.

В настоящее время в филиалах «Ярдормоста» и субподрядных организациях организовано постоянное дежурство ответственных лиц, круглосуточно функционируют диспетчерские службы. Система спутникового мониторинга позволяет в режиме реального времени отслеживать движение дорожной техники.

По словам генерального директора ГП «Ярдормост» Ярослава Овчарова, за прошедшие сутки на работах по содержанию автомобильных дорог Ярославской области было задействовано 20 единиц техники, израсходовано порядка 100 кубометров песко-соляной смеси для обработки особо опасных участков: мостов, путепроводов, кривых малого радиуса, спусков, подъемов. Для обработки Юбилейного моста применен жидкий противогололедный реагент.