В Киеве зафиксированы семь случаев «привозной» малярии

Киев, , 15:50 — REGNUM С начала года в Киеве зафиксированы семь случаев малярии, завезённой из-за рубежа, заявил и.о. директора киевского лабораторного центра министерства здравоохранения Сергей Чумак, сообщил 30 октября сайт 44.ua.

Специалист рассказал, что в двух случаях болезнь оказалась летальной.

«Местные случаи малярии, вторичные от завозных, не зарегистрированы», — подчеркнул Чумак.

Напомним, в июне 2018 года малярию обнаружили в Киеве у студента из Индии. В среднем на Украине ежегодно регистрируют до полусотни случаев заражения этой болезнью.

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