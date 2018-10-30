Вторник, 30 Октября 2018 года
16:41:19 МСК

В Киеве зафиксированы семь случаев «привозной» малярии

Общество

Вспышек местной малярии на Украине пока не было

В Киеве зафиксированы семь случаев «привозной» малярии
frankieleon
Малярийный комар

Киев, 30 октября 2018, 15:50 — REGNUM  С начала года в Киеве зафиксированы семь случаев малярии, завезённой из-за рубежа, заявил и.о. директора киевского лабораторного центра министерства здравоохранения Сергей Чумак, сообщил 30 октября сайт 44.ua.

Специалист рассказал, что в двух случаях болезнь оказалась летальной.

«Местные случаи малярии, вторичные от завозных, не зарегистрированы», — подчеркнул Чумак.

Напомним, в июне 2018 года малярию обнаружили в Киеве у студента из Индии. В среднем на Украине ежегодно регистрируют до полусотни случаев заражения этой болезнью.

Читайте также: В ЮАР наступает «малярийный» сезон

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Малярия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить