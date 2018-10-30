ОП РФ предлагает создать институт исторической политики и просвещения

Москва, , 15:40 — REGNUM Члены общественной палаты РФ предлагают создать институт исторической политики и просвещения, который будет действовать и в России, и в других странах. Цель организации — проведение совместной политики и реализации мероприятий по историческому просвещению граждан, сообщается на сайте ОП РФ.

Член комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Андрей Шутов пояснил, что данная организация будет создана с участием различных структур.

По мнению члена ОП РФ Наталии Нарочницкой, в общество, особенно через интернет, вбрасывается недокументированная и ни на чем не основанная информация. Не последнюю роль здесь играет интернет. А любой современный художественный продукт, выходящий в СМИ, необходимо выпускать в сопровождении исторических документов, тематических статьей, научных работ, написанных признанными историками и учеными.

«Нынешняя молодежь не знает истории нашей страны, историческое просвещение утеряно, и его надо срочно восстанавливать. Для этого и нужно создать институт исторической политики и просвещения граждан», — отметила Нарочницкая.

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Как сообщало ИА REGNUM, Общественная палата РФ действует в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их прав и свобод, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти.

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