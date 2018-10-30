Пермский бизнесмен обвинён в мошенничестве на 6 млн рублей

Пермь, , 15:16 — REGNUM В Перми перед судом предстанет учредитель и директор двух фирм. Он обвиняется в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Пермского края.

По данным ведомства, в 2016—2017 годах мужчина заключал контракты на поставку продовольствия, однако за полученные продукты питания не рассчитывался с поставщиками, а распоряжался деньгами по собственному усмотрению.

От действий пермяка пострадали организации девяти регионов: Волгоградской, Пензенской Тюменской, Оренбургской, Новосибирской областей, Башкирии, Алтайского края, Крыма и Москвы. Сумма ущерба составила более 6 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.