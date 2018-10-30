Пассажир разбившегося Boeing 737 перед смертью отправил жене селфи

Джакарта, , 15:15 — REGNUM Пассажир индонезийского Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который потерпел крушение в Индонезии, перед катастрофой успел отправить свой супруге селфи.

Читайте также: Кризисный центр авиакомпании Lion Air: 11 жертв не ищут их родные

Перед вылетом из аэропорта Джакарты 22-летний Дерилу Фиде Фабрианто переписывался со своей женой. Пара сыграла свадьбу всего несколько месяцев назад. На фотографии, которую молодой человек оправил перед отлётом, он сидит в кресле лайнера в зелёной медицинской маске, сообщает News.com.au. Это было последнее сообщение от него.

Ранее по теме: Авиакатастрофа в Индонезии: идентификация тел по ДНК займет 4−5 дней

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский Boeing 737 компании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты в Панкалпинанг, исчез с радаров 13 минут спустя после вылета из аэропорта. Лайнер рухнул в море в западной части острова Ява. Его обломки позднее были обнаружены спасателями. На борту лайнера находились 189 человек, никто из них не выжил. Обломки самолета затонули на глубине 35 метров. Спасатели приняли решение использовать многолучевой эхолот для исследования морского дна и поиска скопления металла.

Читайте ранее в этом сюжете: На месте крушения самолета в Индонезии нашли тела 10 погибших