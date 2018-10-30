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Украина заочно осудила министра финансов ДНР

Общество

Теперь осуждённую осталось поймать, но для этого ВСУ нужно попасть в Донецк

Киев, 30 октября 2018, 14:52 — REGNUM  Октябрьский районный суд Мариуполя заочно приговорил министра финансов ДНР Екатерину Матющенко к десяти годам лишения свободы, сообщил 30 октября официальный сайт службы безопасности Украины.

Жительница Донецка признана виновной в «посягательстве» на территориальную целостность Украины. Суд установил, что с 2014 года она работает в государственных структурах Донецкой Народной Республики.

Начало срока отбывания наказания начнётся со дня задержания чиновницы.

Напомним, 22 июня 2018 года Народный трибунал в ЛНР за преступления против народа Донбасса приговорил к пожизненному заключению действующего президента Украины Петра Порошенко и шесть его высокопоставленных подельников — Турчинова, Гройсмана, Яценюка, Авакова, Парубия и Полторака.

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