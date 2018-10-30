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Крупнейший испаноязычный город мира Мехико проживет почти неделю без воды

Общество

Запланированное отключение воды может стать неприятным сюрпризом для беспечных туристов

Крупнейший испаноязычный город мира Мехико проживет почти неделю без воды
Anders Adermark
Воду отключили

Мехико, 30 октября 2018, 14:50 — REGNUM  Столица Мексики — девятимилионный мегаполис Мехико — с 31 октября останется без водопроводной воды на несколько дней, пишет газета Kronen Zeitung.

Вода будет отключена в 13 из 16 округов города. В большинстве случаев отключение планируется до 4 ноября, в некоторых — до 8-го. В главной системе водоснабжения города будут проводиться запланированные ремонтные работы.

Власти города наняли около 500 автоцистерн для доставки пресной воды местным жителям и призвали их расходовать воду как можно экономнее. В большинстве жилых домов на крышах имеются резервуары для воды, которые также будут задействованы.

Отключение воды может стать неприятным сюрпризом для туристов. Оно совпадает с популярным праздником, который отмечает вся Центральная Америка, — Днем мертвых. В начале ноября поток туристов в Мексику особенно увеличивается.

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