Жители ненецкой Амдермы почти месяц ждут баржу с продовольствием

п.Амдерма, Ненецкий АО, , 14:36 — REGNUM Жители поселка Амдерма Ненецкого автономного округа пожаловались властям округа на задержу поставки продовольствия, пишет nao.24.ru.

Накануне проблему обсудили в администрации округа. Глава департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Михаил Ферин сообщил, что судно с продуктами питания вышло в направлении Амдермы из Архангельска 6 октября, но из-за неблагоприятных погодных условий до сих пор не прибыло в пункт назначения.

«На судне восемь контейнеров по три тонны. Все необходимое продовольствие туда везется, если не испортится», — сообщил Ферин.

Опасения Ферина разделяют и местные жители — скорее всего, в Амдерму доставят перемороженную продукцию, не годную к употреблению.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные жители, в настоящий момент в магазинах достаточный ассортимент таких продуктов как: мясные, рыбные, овощные консервы, крупы, макаронные изделия, мука, кондитерские изделия больших сроков годности. Овощей, фруктов, молочной продукции в свободной продаже нет.

Власти округа планируют привлечь для решения проблемы местное авиапредприятие. Доставка продуктов питания в этом случае потребует дополнительных затрат.

«Перевозка воздушным транспортом стоит 295 рублей за кг, и авиаотряд просит предоплату за перевозку, что для предпринимателей тяжело. Если мы решим с авиаотрядом этот вопрос, чтобы была какая-то определенная рассрочка, то это, скажем так, позволит стабилизировать ситуацию», — сообщил Михаил Ферин.

Взаимоотношения администрации НАО и окружного авиапредприятия позволяют положительно и без проволочек решить вопрос по поставке продуктов в отдаленные населенные пункты, считает глава региона.

«Для авиапредприятия оплата таких рейсов — это гарантированный платеж, средства на его погашение предусмотрены в окружном бюджете. Я прошу департамент, курирующий вопросы транспорта, подключиться к решению вопроса, отработать с руководством авиапредприятия возможные варианты решения проблемы, а, самое главное, сделать все для того, чтобы не допускать подобные ситуации в будущем», — сказал Александр Цыбульский.

Представить варианты решения продовольственной проблемы в поселке Амдерма ответственные лица в администрации НАО должны до конца рабочей недели.

Добавим, что проблема с доставкой продуктов традиционна для Амдермы. Поселок находится на берегу Карского моря в 420 км от Нарьян-Мара. Автомобильного сообщения с поселком нет. Ближайшая железнодорожная станция находится в 270 км.