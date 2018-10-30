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Белые ночи кенозерской обители

Общество

ИА REGNUM публикует фотопроект Екатерины Максимовой о тайной жизни Кенозера

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Белые ночи кенозерской обители
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Наталья смотрит на озеро. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова, 30 октября 2018, 17:20 — REGNUM  

Проект Екатерины Максимовой «Белые ночи кенозерской обители» победил в конкурсе Centro-Pereferia, Рим, 2015 год. Участвовал в вечерних показах во Франции на фестивалях Vioes Off и Festival Les Nuits Photographiques de Pierrevert, 2016 и 2018 годы. Проект также выставлялся на Festival dellaf otografia etica, Италия, Лоди, 2018.

Наталья и Владимир перебрались на Кенозеро из Москвы несколько лет назад: подальше от суеты, поглубже в тайгу Архангельской области — город Плесецк находится в 180 километрах, ближайшая заправка в Конево — 90 километров.

7
Владимир едет по Вершинино. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Владимир едет по Вершинино. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
8
Вид на хутор. Наталья с козами. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Вид на хутор. Наталья с козами. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
11
Владимир поправляет руль на лодке. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Владимир поправляет руль на лодке. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
12
Кенозеро вечером. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Кенозеро вечером. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Здесь они строят свою обитель, чтобы жить в труде и молитве. Они попросили не показывать их лиц, чтобы не быть узнанными. Каждый день проходит в ожидании пусть маленького, но чуда, своего, родного. Это и двойная радуга, и новый ягнёнок, и неожиданная подработка.

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Бабочка на сапоге Владимира. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Бабочка на сапоге Владимира. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
10
Чешуя на мостках на озере. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Чешуя на мостках на озере. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
5
Мостки на озере («лавина»). Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Мостки на озере («лавина»). Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
6
Владимир и Наталья на кухне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Владимир и Наталья на кухне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
18
Наталья собирает яйца. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Наталья собирает яйца. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
19
Цыплята, выведенные из инкубатора, который работает благодаря ветряку и солнечным батареям. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Цыплята, выведенные из инкубатора, который работает благодаря ветряку и солнечным батареям. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
31
На кухне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
На кухне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
32
Пирог из творога и ландыши. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Пирог из творога и ландыши. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Хозяйство у них крепкое, со своим ветряком и солнечными батареями. Рыба, грибы-ягоды, козье молоко и почти непрерывная молитва между заботами по хозяйству: куры, овцы, коза, кошки. Огород — покос — заготовка дров — огород — строительство дома, хлева, погреба. И хорошо бы Псалтырь почитать иногда в одной из деревянных церквушек, рассыпанных по территории Кенозерского национального парка.

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Наталья убирается на кухне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Наталья убирается на кухне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
23
Моченая брусника. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Моченая брусника. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
24
Часть отары. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Часть отары. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
25
Плед. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Плед. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
13
Владимир ставит сеть. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Владимир ставит сеть. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
14
Вид на Вершинино. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Вид на Вершинино. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
3
Шкуры на стене дровняка. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Шкуры на стене дровняка. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
4
Старый дом на участке. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Старый дом на участке. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
1
В коридоре дома. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
В коридоре дома. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
2
Вид на озеро из окна дома. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Вид на озеро из окна дома. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
16
Владимир сидит на камне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Владимир сидит на камне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
17
Отара на выпасе. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Отара на выпасе. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
28
В коридоре. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
В коридоре. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
29
Баня по-черному. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Баня по-черному. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Голос еле слышно струится в церкви, в окошко падает солнечный луч, вдоль стен под иконами развешаны платки — «тканные заветы», которыми раньше кенозерцы подкрепляли просьбы и обещания Богу, а над головой — «небеса». Деревянные. Только на Севере их и увидишь, небеса — расписные потолки. Деревянные клинья веером расходятся от центра к стенам, на каждой такой синей пластине изображения Святых. А дома ждет икона «Богоявление», найденная в полуразрушенной церкви. И не беда, если неприятность какая. Господь управит.

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Владимир держит икону. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Владимир держит икону. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
27
Костюм Владимира под накидкой. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Костюм Владимира под накидкой. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
33
Место забоя скота. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Место забоя скота. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
34
Вид на Кенозеро из окна. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Вид на Кенозеро из окна. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
35
Икона в доме Владимира и Натальи. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Икона в доме Владимира и Натальи. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
36
Наталья смотрит на озеро. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Наталья смотрит на озеро. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
37
Вид на Кенозеро. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Вид на Кенозеро. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
38
Владимир на рыбалке. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова © ИА REGNUM
Владимир на рыбалке. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Смотрите галерею к статье

regnum author Екатерина Максимова
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