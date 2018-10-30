Екатерина Максимова, , 17:20 — REGNUM

Проект Екатерины Максимовой «Белые ночи кенозерской обители» победил в конкурсе Centro-Pereferia, Рим, 2015 год. Участвовал в вечерних показах во Франции на фестивалях Vioes Off и Festival Les Nuits Photographiques de Pierrevert, 2016 и 2018 годы. Проект также выставлялся на Festival dellaf otografia etica, Италия, Лоди, 2018.

Наталья и Владимир перебрались на Кенозеро из Москвы несколько лет назад: подальше от суеты, поглубже в тайгу Архангельской области — город Плесецк находится в 180 километрах, ближайшая заправка в Конево — 90 километров.

Здесь они строят свою обитель, чтобы жить в труде и молитве. Они попросили не показывать их лиц, чтобы не быть узнанными. Каждый день проходит в ожидании пусть маленького, но чуда, своего, родного. Это и двойная радуга, и новый ягнёнок, и неожиданная подработка.

Хозяйство у них крепкое, со своим ветряком и солнечными батареями. Рыба, грибы-ягоды, козье молоко и почти непрерывная молитва между заботами по хозяйству: куры, овцы, коза, кошки. Огород — покос — заготовка дров — огород — строительство дома, хлева, погреба. И хорошо бы Псалтырь почитать иногда в одной из деревянных церквушек, рассыпанных по территории Кенозерского национального парка.

Голос еле слышно струится в церкви, в окошко падает солнечный луч, вдоль стен под иконами развешаны платки — «тканные заветы», которыми раньше кенозерцы подкрепляли просьбы и обещания Богу, а над головой — «небеса». Деревянные. Только на Севере их и увидишь, небеса — расписные потолки. Деревянные клинья веером расходятся от центра к стенам, на каждой такой синей пластине изображения Святых. А дома ждет икона «Богоявление», найденная в полуразрушенной церкви. И не беда, если неприятность какая. Господь управит.

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