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СМИ: медбрат-убийца признал вину в гибели более 100 человек

Общество

Он хотел, спасая их, выглядеть героем перед коллегами

Берлин, 30 октября 2018, 14:23 — REGNUM  Бывший медбрат Нильс Хёгель, обвиняемый в убийстве более 100 человек, признал 30 октября свою вину в суде, сообщает немецкое издание Neue Zürcher Zeitung.

По данным издания, когда 41-летнего обвиняемого спросили в суде Ольденбурга, признает ли он свою вину в убийстве 106 человек, он ответил «да».

Напомним, в начале февраля 2015 года Хёгель был приговорен к пожизненному заключению за отравление двух пациентов. После этого он заявил, что им в реанимации было убито около 90 человек, которым он давал летальные дозы лекарств. При этом в 2007 году, после первого покушения, он провел семь с половиной лет в заключении. По его словам, он делал смертельную инъекцию с тем, чтобы потом спасать пациентов, выступая в качестве героя перед своим коллегами.

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Медицина
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