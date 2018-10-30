Для сирот Калужской области построили дом из трухи

Калуга, , 14:18 — REGNUM Новый многоквартирный дом в селе Ульяново Калужской области, куда заселили детей-сирот, или навсегда искалечит их физическое здоровье или и вовсе вскоре рухнет прямо вместе с новоселами. На удивительно некачественное жилье даже по меркам привыкших к лишениям сиротам те пожаловались активистам регионального отделения ОНФ в Калужской области. Об этом 30 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба движения Михаил Калюта.

По его словам, данный «жилой» объект возведен в конце 2017 года, контракт с подрядной организацией заключило управление капитального строительства Калужской области. Стоимость дома по контракту составила более 37,5 млн рублей.

Общественники организовали рейд по факту жалоб жителей на низкое качество жилья, и проверка подтвердила все опасения. Из-за отсутствия вентиляции в подвале дома на стенах и потолке в большом количестве скапливается конденсат. В доме также обнаружилась плесень и даже грибы. Межплиточное пространство вместо бетона заделано фрагментами строительных отходов. Здесь же расположены неработающие общедомовые приборы учета. В квартирах очень сыро, из-за чего от стен отклеиваются обои. Полы проминаются. Жители также указывают на сильный треск, исходящий от стен здания. В туалетах, совмещенных с ванной, отсутствует обогрев.

Серьезные замечания у активистов ОНФ возникли и к качеству кровли. Пространство вокруг вентиляционных труб, выходящих на крышу, во многих случаях не заделано, в результате чего вода во время осадков напрямую попадает в чердачное помещение, а оттуда через многочисленные прорехи в квартиры. Жильцы отметили, что дождевая вода струится по стенам, затекая в электрические розетки. На крыше здания обнаружилось большое количество строительного мусора.

По словам жителей, несколько месяцев назад к ним приезжали представители областной администрации, распорядившись устранить недостатки в течение двух недель, однако ничего сделано не было. В начале 2018 года из-за отсутствия нормального крепления ветер сорвал элементы конструкции снегозадержания на крыше. По прошествии более полугода металлические конструкции по прежнему лежат возле дома. Общественники направили обращение в прокуратуру Калужской области с просьбой проверить обстоятельства приемки дома.

«Выявленные многочисленные недостатки, указывающие, что ульяновский дом для сирот строили не просто спустя рукава, но, очевидно, и даже не поднимая рук. Состояние дома, которому едва исполнился год, весьма удручающее. Удивительно, что в XXI веке у нас возводятся дома столь плачевного качества, но еще удивительнее, что они благополучно проходят все процедуры по приёмке и как ни в чем не бывало, сдаются в эксплуатацию. Отдельного внимания достоин тот факт, что участником долевого строительства выступила организация, которая контролирует качество работ на строительных объектах региона — управление капитального строительства», — заявил Михаил Калюта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 40 выпускников детских домов получили квартиры в новом доме микрорайона «Молодежный» в Боровском районе Калужской области. Однако качество жилья оказалось крайне низким. Сироты написали письмо в министерство труда и социальной защиты Калужской области, но в ответ получили формальную отписку.

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