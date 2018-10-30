Пекин, , 14:16 — REGNUM В Китае ослабили запрет на торговлю рогами носорогов и костями тигров. Об этом сообщается на сайте Госсовета КНР.

Ослабление запрета связано с тем, что власти страны разрешили использовать эти части тел животных в научных, медицинских и культурных целях. Запрет действовал с 1993 года.

Отмечается, что порошки из костей тигра и рога носорога ценятся в традиционной китайской медицине. При этом их эффективность в борьбе с какими-либо заболеваниями не доказана.

Экологические активисты считают, что ослабление запрета приведут к росту браконьерства, увеличив спрос на вымирающие виды животных на чёрном рынке. В настоящее время и тиграм, и большинству видов носорогов угрожает вымирание.