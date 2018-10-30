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В Китае ослабили запрет на торговлю рогами носорогов и костями тигров

Общество

Власти страны разрешили использовать кости в научных, медицинских и культурных целях

Пекин, 30 октября 2018, 14:16 — REGNUM  В Китае ослабили запрет на торговлю рогами носорогов и костями тигров. Об этом сообщается на сайте Госсовета КНР.

Ослабление запрета связано с тем, что власти страны разрешили использовать эти части тел животных в научных, медицинских и культурных целях. Запрет действовал с 1993 года.

Отмечается, что порошки из костей тигра и рога носорога ценятся в традиционной китайской медицине. При этом их эффективность в борьбе с какими-либо заболеваниями не доказана.

Экологические активисты считают, что ослабление запрета приведут к росту браконьерства, увеличив спрос на вымирающие виды животных на чёрном рынке. В настоящее время и тиграм, и большинству видов носорогов угрожает вымирание.

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Проблемы экологии
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