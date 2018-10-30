Клип на песню Оксимирона заблокировали из-за трагедии в Керчи

Керчь, Крым, , 14:38 — REGNUM YouTube и «ВКонтакте» по требованию Роскомнадзора заблокировали неофициальный клип на песню «Последний звонок» рэпера Оксимирона из-за пропаганды насилия. На блокировку ролика обратили внимание в сообществе «Селфи» во «ВКонтакте».

Песня рассказывает о школьнике, который устраивает стрельбу в школе. У трека нет официального видео, поэтому запрет коснулся нескольких фанатских клипов, составленных из кадров эстонского фильма «Класс». Сам трек не запрещен, однако вместо клипа на него теперь можно увидеть такие слова: «Контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».

Песню «Последний звонок» стали активно обсуждать после трагедии в керченском колледже. Общественная активистка Евгения Чудновец обратилась в Роскомнадзор с требованием удалить неофициальное видео. По её мнению, именно эта песня вдохновила Владислава Рослякова на убийство и может повлечь повторные «ужасные убийства наших детей».

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