Университет Лобачевского включился в просвещение жителей Узбекистана

Нижний Новгород, , 13:57 — REGNUM Делегация Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского приняла участие в серии просветительских мероприятий в Узбекистане, направленных на популяризацию российского образования и привлечение абитуриентов в Россию, сообщает 30 октября пресс-служба вуза.

В составе делегации Узбекистан посетили заместитель начальника Управления международной деятельности ННГУ Лилия Ерушкина и руководитель центра образовательных программ для иностранных граждан университета Екатерина Смирнова.

«Формат мероприятия предполагал проведение выставок-презентаций ведущих университетов в городах Ташкент и Самарканд, встречи с абитуриентами», — говорится в сообщении.

На базе Ташкентского института текстильной и лёгкой промышленности были представлены образовательные и научно-исследовательские возможности Университета Лобачевского для иностранных граждан, что вызвало значительный интерес у абитуриентов и их родителей. В Самарканде прошла встреча с представителями Самаркандского государственного университета, где участники обсудили возможные направления сотрудничества с российскими вузами.

Отмечается, что мероприятия были организованы компанией «Агентство по сотрудничеству в образовании» при поддержке Российского центра науки и культуры в Узбекистане.

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