В Кении открылась международная конференция матерей, новорожденных и детей

Найроби, , 14:44 — REGNUM Вторая международная конференция матерей, новорожденных и детей была официально открыта 29 октября в Найроби, Кения. Участники конференции намерены покончить с материнской и детской смертностью к 2030 году. Конференцию приехало 1000 делегатов из 25 стран, чтобы обсудить лучшие и наиболее безопасные способы решения данных проблем.

По информации новостного агентства Deutsche Welle Kiswahili, на открытии конференции жена президента Кении Маргарет Кениата выступила с речью, в которой подчеркнула, что есть высокая доля вероятности нахождения способа покончить с материнской и детской смертностью к 2030 году, при условии нахождения альтернативного способа решения вопроса самими африканцами.

Жена Ухуру Кениаты также привела статистику: на каждые 1000 детей, родившихся в Кении, приходится 22 ребенка, умерших еще до достижения возраста одного месяца, 193 000 матерей в год переживают внутриутробную смерть плода.