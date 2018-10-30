В день пожара на арсенале командир ВСУ из Ични ездил пьяным

Ичня, Украина, , 13:53 — REGNUM Командир роты, служивший на арсенале в городе Ичня Черниговской области, в день пожара был замечен за рулём в нетрезвом виде, сообщило информационное агентство «Украинские новости» 30 октября со ссылкой на решение суда.

Александр Симонов был задержан 9 октября в городе Прилуки Черниговской области в состоянии алкогольного опьянения.

Военный признал свою вину и был лишён судом водительских прав на год, а также оштрафован на сумму, эквивалентную 24 тыс. рублей.

Напомним, 9 октября на складе боеприпасов в городе Ичня произошло возгорание, которое пожарные тушили более двух недель. Украинские политики поспешили обвинить в произошедшем российских диверсантов, однако позже выяснилось, что никаких доказательств этому нет, зато у работников арсенала есть проблемы с алкоголем.

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