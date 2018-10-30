В Мурманской области из снежного плена вызволили автобус с детьми

Мурманск, , 13:49 — REGNUM Накануне, 29 октября, в Мурманской области на «серебрянке» разыгралась дорожная драма — в снежный плен попали несколько транспортных средств, в том числе пассажирский автобус с детьми. Инцидент произошёл в районе 21:00 на 88-м километре «серебрянки», сообщает телеканал ТВ-21. Помимо сильного ветра, в тундре шёл снегопад. Дорогу замело.

В плену непогоды оказался заблокирован пассажирский автобус, следовавший в Туманный, среди пассажиров которого находились трое детей. Он и ещё несколько легковушек не смогли прорваться сквозь заметённую дорогу.

В соцсетях тут же начала распространяться информация о происшествии. Авторы писали о том, что люди ожидают помощи. Неравнодушные северяне откликались на призыв, однако никто точно не мог сказать, что происходит на месте и необходима ли подмога.

По информации ЕДДС, на место выехала снегоуборочная техника с Кильдинского участка. К моменту прибытия на место ЧП водитель и пассажиры автобуса уже уехали с попуткой. Пустой автобус остался на 97-м км — его планировалось вытащить из сугробов при помощи специализированной техники.