Премьер Эфиопии открыл новую ирригационную плотину в округе Гондэр

Аддис-Абеба, , 18:53 — REGNUM Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед, а также вице-премьер Дэмэкэ Мыконнын и ряд должностных правительственных лиц Эфиопии приняли участие в церемонии открытия и запуска новой ирригационной плотины в округе Гондэр на севере страны. Об этом сообщило 29 октября эфиопское новостное агентство Mereja.

По словам министра водного хозяйства и ирригации д-ра Сэлеши Бэккэле, строительство плотины обошлось бюджету страны в более чем 135 миллионов долларов США. Министр также отметил, что работа плотины принесет пользу более чем 20 тысячам фермеров, которые на протяжении всего года смогут использовать воду для орошения полей и производства сельскохозяйственных культур.

Премьер-министр Абий Ахмед подчеркнул, что гондэрская плотина пополнила список крупнейших ирригационных сооружений, построенных и используемых в Африке.