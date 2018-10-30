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Ярославские служебные собаки стали лучшими в стране

Общество

Кинологи и их подопечные завоевали золотые медали

Ярославские служебные собаки стали лучшими в стране
Иллюстрация: 76.fsin.su
Елена Комиссарова и Тор

Ярославль, 30 октября 2018, 13:28 — REGNUM  Сборная ярославского УФСИН на всероссийских соревнованиях по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками завоевала три золотые медали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

В соревнованиях, которые прошли во Владимирской области, приняли участие кинологи из МЧС, Федеральной таможенной службы, МВД, Росгвардии, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки и Федеральной службы исполнения наказаний.

Они выявляли лучшего по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ».Ярославский УФСИН представили 3 сотрудника Управления по конвоированию, которые впервые участвовали в соревнованиях и сразу взяли три золотые медали.

Начальник кинологического отделения Елена Комиссарова и немецкая овчарка Тор победили в номинации «Лучший след», старший инструктор-кинолог Альберт Копков и длинношерстная немецкая овчарка Вольф стали лучшими в номинации «Лучший обыск местности», старший инструктор-кинолог Ольга Кузнецова и бельгийская овчарка Кира опередили конкурентов в номинации «Лучшая выборка вещи».

Эти три медали пошли в копилку команды ФСИН России, которая стала победителем соревнований.

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