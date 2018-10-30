В Индии будут изучать правовые принципы вселенной Гарри Поттера

Нью-Дели, , 14:16 — REGNUM Национальный университет юридических наук в Калькутте анонсировал курс о правовых принципах вселенной Гарри Поттера. Согласно опубликованной на официальном сайте учебного заведения программе курса «Взаимосвязь между литературой и юриспруденцией: особый взгляд на Поттериану Роулинг», студенты в течение зимнего семестра будут изучать ситуацию с рабством домашних эльфов, дискриминацию оборотней и условия содержания в Азкабане.

В рамках курса рассмотрят бюрократию на примере министерства магии, работу экономики на примере банка Гринготтс, пропаганду в СМИ на примере газеты «Ежедневный пророк», а также правила квиддича, смерть крестного отца Гарри Сириуса Блэка и взаимоотношения между волшебниками и маглами. Автор курса Шувика Кумара надеется, что студенты будут критически относиться к социальным проблемам в Индии, дискриминации, пыткам и порабощению, которые по-прежнему существуют в различных районах страны.

Между тем это не первая попытка внедрить вселенную Гарри Поттера в учебный процесс. Похожий курс уже существует в одном из университетов Сан-Паулу и носит название «Гарри Поттер: интерпретирующие пути».

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