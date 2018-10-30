Суд не удовлетворил жалобу по громкому делу о пермском пенсионере

Пермь, , 12:48 — REGNUM Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор Пермского районного суда, согласно которому 64-летний Игорь Т. признан виновным в выращивании на огороде наркотического растения. Наказание в один год условно оставлено без изменений, сообщают СМИ.

Адвокат пенсионера заявил, что будет оспаривать решения суда первой и второй инстанции и подавать кассационную жалобу.

Напомним, дело о пенсионере, культивирующим запрещённый вид мака, получило широкий резонанс. По данным информресурсов, летом на огород пенсионера и его супруги нагрянула полиция. На участке были обнаружены 467 кустов мака, которые и стали причиной для возбуждения уголовного дела. Согласно заключению экспертов, произрастание обнаруженного вида мака невозможно без специального ухода при пермском климате. Между тем сам пенсионер утверждал, что семена мака могли занести на огород вместе с новым грунтом.

Неожиданным заявлением стали слова омбудсмена Павла Микова, который опубликовал портал v-kurse.ru:

«Человека очень жалко. Он стал жертвой обстоятельств. Он, по сути, выступил своеобразным заложником и жертвой своих родных, которые попросили его, чтобы он начал эти кусты мака на своем участке выращивать».

Пенсионер признался, что средний сын много принес вреда. Он не наркоман, а живет по принципу «украл — выпил — в тюрьму». Пошёл не той дорогой и опозорил родителей. Сейчас пожилой человек с ним не общается, сообщает портал 59.ru.

Ранее за пенсионера вступились два депутата Госдумы — Игорь Сапко и Михаил Емельянов.

Прокуратура Пермского края после изучения приговора внесла в судебную коллегию апелляционное представление, где просила направить дело на новое рассмотрение, поскольку по делу были допущены процессуальные нарушения, в частности, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям. Надзорное ведомство указало на то, что при назначении наказания пожилому пермяку суд не рассмотрел вопрос о возможности изменения категории преступления, что могло освободить пенсионера от наказания. Однако суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры.

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