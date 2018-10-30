В ближайшее время красноярские власти объявят, на сколько подорожает проезд

Красноярск, , 12:39 — REGNUM В ближайшее время будет принято решение о целесообразности и размере повышения стоимости проезда в красноярских автобусах, сообщил министр транспорта региона Константин Димитров на пресс-конференции сегодня, 30 октября.

«Что касается повышения стоимости проезда — решение примется, наверное, в ближайшие недели. Заканчиваются расчёты, сейчас они откорректированы с учётом повторного повышения стоимости дизельного топлива. Мы на этой неделе их пересчитаем, и будут конкретные выводы, — цитирует Димитрова газета «Наш Красноярский край».

Напомним, что ещё летом красноярские перевозчики подали в региональный Минтранс документы, в которых рассчитал свой индивидуальный тариф — расчётная величина стоимости проезда составляла от 25 до 30 рублей.