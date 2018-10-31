Уроки керченской трагедии

Симферополь, , 02:15 — REGNUM Какие уроки уже можно извлечь, оценив реакцию общественного сознания на керченскую трагедию, обсуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Зло популярно и привлекательно в современном мире, и пока дело обстоит именно так, все рассуждения о том, «как предотвратить» и «почему не разглядели», будут всего лишь пустословием. Общественное сознание, окормляемое массовой культурой, все дальше сползает в пропасть болезненных состояний, когда пятнадцатиминутная слава, по выражению Энди Уорхолла, становится важнее всего. А возвеличивания в обществе добиваются именно злодеи.

Владиславу Рослякову, мерзавцу, которому нет прощения, посвящены сотни и тысячи новостей, и уже появляются фан-клубы. А вот Александр Моисеенко, который пытался отнять у него ружье, или Лариса Кудрявцева, закрывшая собой детей от вооруженного маньяка, никому не известны. Современное общество построено на больных принципах индивидуального успеха, при котором тот, кто по внутренней оценке этого успеха не достиг (а таким может стать кто угодно, независимо от реального или воображаемого благополучия), тот готов рушить все вокруг: «раз уж не удалось приподняться, то хотя бы отомстить». И свернуть с этого пути можно, только поменяв общественные установки, — а делать это надо не «со временем», а уже сейчас.

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