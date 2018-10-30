В Японии открылось первое зарубежное представительство ДВФУ

Владивосток, , 12:30 — REGNUM Дальневосточный федеральный университет открыл первое зарубежное представительство — в Университете Токай (Япония). Об этом 30 октября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что зарубежное подразделение будет способствовать расширению академических обменов, реализации совместных образовательных программ и укреплению связей между Россией и Японией.

В церемонии открытии представительства приняли участие полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, ректор ДВФУ Никита Анисимов, ректор Университета Токай Киеси Ямада, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Японии Михаил Галузин.

«Работа представительства будет способствовать формированию единого образовательного пространства АТР, позволит интенсивнее обмениваться студентами и преподавателями, запускать совместные образовательные программы, вести научные исследования и другие проекты», — прокомментировал событие ректор Дальневосточного университета.

В вузе напомнили, что ДВФУ и Университет Токай являются партнерами с 1989 года, а в течение двух последних лет вузов вышло на новый уровень. За это время был открыт международный клуб дзюдо, стартовала крупная обменная программа, торжественно открыт первый офис Университета Токай в России. Вузы уже реализуют совместный проект в области улучшения качества жизни двух стран.

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