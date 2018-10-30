Синоптики пообещали москвичам «середину октября»

Москва, , 12:30 — REGNUM Потепление наступит в Москве в первые дни ноября. Снег растает, погода будет, как в «середине октября», написал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пару дней холода и погода вернет нас в середину октября. От снега не останется и следа», — отметил Тишковец.

В Москве усиливается влияние солнечного антициклона из Скандинавии, пояснил специалист. В Москве 30 октября +1…+3 градуса, в Подмосковье — от нуля до 5 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни октября синоптики пообещали москвичам ночные заморозки до — 4 °C. В выходные дни 3 и 4 ноября возможно потепление до 12 градусов тепла.

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