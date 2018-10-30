Утонувший в грязи двор в Ярославской области будут благоустраивать месяц

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:16 — REGNUM Благоустройство двора на улице Пушкина в Переславле Ярославской области обещают завершить до 1 декабря. Об этом представители заказчика заявили 26 октября во время визита представителей регионального ОНФ и руководителя проектного офиса «Решаем вместе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, жители пожаловались на то, что в ходе благоустройства двор превратился в месиво из грязи, а подрядчик исчез.

И.о.главы Переславля Валерий Астраханцев обещал завершить работы за три недели, из них прошло две. За это время демонтировали старые сараи и гаражи и начали выемку грунта для последующего асфальтирования. В итоге сейчас по двору вообще невозможно проехать на машине и почти нельзя перемещаться пешком. Вдобавок жители пожаловались, что почему-то по вечерам не горит свет — возможно, рабочие повредили кабель. Люди волнуются из-за скорого наступления холодов и низкого темпа производства работ и просят проложить удобные им дорожки через двор.

И.о. директора МКУ «Центр развития» Анастасия Кудрявцева пояснила представителям ОНФ, что задержка связана с тем, что изначально подрядчики, производившие замену сетей, не уложились в сроки, из-за чего организация, выигравшая конкурс на укладку асфальта, отказалась выходить на работы. Заказчик нашел другую организацию — ООО «Дорстрой». Темп работы заказчика также не устраивает, меры будут предприняты, заверила собравшихся Анастасия Кудрявцева.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ярославской области Анатолий Упадышев предложил составить план и обозначить по пунктам необходимые действия.

Ситуация патовая. Нужно искать выход и прежде всего четко определиться с изменениями в проекте, донести все эти изменения до жителей и подрядчика, чтобы не было недопонимания и претензий со стороны жителей, — сказал Анатолий Упадышев.

Однако ознакомиться с проектом не удалось даже членам ОНФ, так как сотрудник МКУ, ответственный за двор по улице Пушкина, находится на обучении. По итогам обсуждения было принято решение подготовить схему с исчерпывающей информацией для жителей, провести еще одно собрание на следующей неделе, обозначить четкие сроки исполнения работ.

По указанию губернатора Дмитрия Миронова все работы должны быть завершены до 1 октября 2018 года. Но у нас есть и еще один срок — до 15 декабря должны быть представлены все акты о выполненных работах. Это обязательно. Что касается изменений в проект, то их можно вносить с рамках обозначенных в смете объемов. Поскольку смета на очень большую сумму, и я вижу, что первоначальный проект претерпел изменения, то я уверен, что дополнительное асфальтирование дорожки, о которой просят жители, выполнить можно. Надо действовать», — сказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе» Евгений Чуркин.

Члены ОНФ будут держать ситуацию на контроле.

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