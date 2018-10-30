Рэпер Канье Уэст разработал линию одежду в поддержку Трампа

Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Американский рэпер и сторонник президента США Дональда Трампа Канье Уэст выпустил линию футболок Blexit, призванную убедить темнокожих граждан США выйти из демократической партии страны. Лозунг на одежде является совмещением слова «черный» и термина Brexit. К футболкам также прилагаются кепки и шапки с лозунгом We Free.

https://twitter.com/TheOfficerTatum/status/1056292934323265536

Футболки представили общественности на Саммите молодых темнокожих лидеров, который проводит некоммерческая организация Turning PointUSA. Сам создатель Blexit на мероприятии не появился, сообщает The Washington Post. У проекта есть собственный сайт, на котором активисты кампании публикуют истории темнокожих жителей США, отказавшихся от поддержки демократов. В 2019 году участники кампании Blexit планируют провести тур по «крупным городам США, которые уничтожили демократы», среди которых Чикаго и Филадельфия.

Напомним, в начале октября Канье Уэст посетил Белый Дом, где встретился с Дональдом Трампом, его дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером, чтобы обсудить дальнейшую судьбу своего родного города Чикаго. Для встречи исполнитель надел красную кепку с лозунгом президентской кампании Трампа «Сделаем Америку вновь великой». Рэпер заявил журналистам, что эти слова придают ему сил и уверенности.

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