Владимирский вуз и институт из Хэнаня реализуют совместные программы

Владимир, , 11:57 — REGNUM Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых и Хэнаньский промышленный профессионально-технический институт (Китай) подписали учебные планы, направленные на совместную подготовку специалистов в области машиностроения и автоматизации, а также в направлении интеграции механики с электроникой. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба российского вуза.

Подписание документов состоялось во время визита делегации китайского института во Владимир. Отмечается, что соглашение о сотрудничестве между ВлГУ и Хэнаньским институтом о реализации вышеуказанных совместных образовательных программ было подписано в сентябре 2017 года. Они были поддержаны департаментом образования провинции Хэнань и Министерством образования Китая. В этом учебном году состоялся первый набор студентов на данные специальности по программам среднего профессионального образования.

Также стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации совместных образовательных программ. В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве преподаватели ВлГУ будут выезжать в Хэнаньский институт для чтения лекций по основным специальным предметам, а выпускники китайского института смогут проходить обучение в Институте машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ по направлениям бакалавриата: «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и «Автоматизация технологических процессов и производств».

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