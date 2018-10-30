В Москве появились снегири

Москва, , 11:51 — REGNUM Предвестники зимы — красногрудые снегири прилетели в Москву. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Птиц с яркой грудкой заметили горожане. Особенно много снегирей в районе Коньково.

Снегири прилетают в столичный регион из более северных районов страны в осенне-зний период. В холода они питаются семенами ягод и яблонь, ясеней, кленов, сирени. Такие деревья и кустарники есть в Москве в большом количестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ночь на 30 октября стала в Москве самой холодной с начала осени. В последние дни месяца синоптики пообещали москвичам ночные заморозки до — 4 °C. В первые дни ноября, однако, возможно потепление до +12 градусов.

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