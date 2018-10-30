Медведев поздравил Музей искусства народов Востока с вековым юбилеем

Москва, , 11:34 — REGNUM Сегодня, 30 октября, Государственный музей искусства народов Востока отмечает 100 лет со дня своего основания. Поздравления коллективу культурного учреждения с такой знаменательной датой направил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Премьер-министр отметил, что история музея — это «история меценатов, коллекционеров, археологов, замечательных специалистов, людей увлечённых и бесконечно преданных своему делу».

«Сегодня музей — это не только собрание редких экспонатов, но и крупнейший научно-исследовательский, просветительский центр», — говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте правительства РФ.

Дмитрий Медведев пожелал коллективу музея «новых успехов, интересных выставок, проектов, больших творческих удач и всего наилучшего».

Напомним, в Государственном музее Востока в Москве наиболее полно представлено искусство Дальнего и Ближнего Востока, а также Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Казахстана, Бурятии, Чукотки. Всего здесь насчитывается более 147,5 тыс. музейных экспонатов. 18 декабря 1991 года указом президента РФ музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России.

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