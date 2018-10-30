Не Королева: кому на Урале вернули букву «ё»

Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM Буква «ё» теперь официально закреплена в названиях 52-х территорий Свердловской области в 28 муниципалитетах. 30 октября депутаты Заксобрания поддержали поправки в два областных закона: «О границах муниципальных образований» и «Об административно-территориальном устройстве», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изменения затронули Артинский, Ачитский, Новолялинский, Каменский, Горноуральский городские округа, Алапаевск, Лесной, Екатеринбург, Первоуральск и другие муниципалитеты региона. Букву «ё» обрели такие города и сёла, как Берёзовский, Полуднёвка, Таёжный, Толмачёво, Озёрный, Конёво, Кочнёвское, Королёва (ранее писали как Королева) и многие другие.

Текст документа находится на сайте свердловского Заксобрания. С инициативой его принятия выступили шестеро депутатов. Законопроект своим коллегам представил глава комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления и один из авторов Михаил Ершов. Он также назвал причину, которая сподвигла народных избранников предложить поправки в областное законодательство. Оказалось, что у многих граждан, которые родились в этих территориях или живут там сейчас, возникают трудности, например при общении с нотариусами. И причиной того является двоякое написание их населённых пунктов.

Депутаты поддержали инициативу своих коллег единогласно. После подписания губернатором Евгением Куйвашевым и официального опубликования поправки обретут законную силу. А десятки жителей Свердловской области получат шанс избавиться от лишних юридических проблем.

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